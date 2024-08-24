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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1877 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,065,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1877
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1877 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1877 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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