Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1877 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,065,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1877
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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