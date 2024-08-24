1 копейка 1877 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1877 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе MS67 за 155000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (34) AU (11) XF (2) VF (3) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (10) MS62 (12) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) VF25 (1) PF66 (1) DETAILS (2) RB (8) BN (24) Сервис NGC (22) ННР (6) PCGS (3) RNGA (3)

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