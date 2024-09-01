Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,350,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Монеты и Медали за 340000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (11)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (7)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numisor (2)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (23)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (10)
  • Русское Наследие (2)
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1881 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск