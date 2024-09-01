Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,350,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Монеты и Медали за 340000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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