20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Монеты и Медали за 340000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (33) AU (22) XF (11) VF (7) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (7) MS64 (2) MS63 (9) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) PF63 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (14) CGC (1) ННР (4)

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