20 копеек 1871 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1871 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Numisbalt за 500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (143) AU (58) XF (46) VF (13) F (1) Нет оценки (35) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (19) MS64 (30) MS63 (19) MS62 (12) MS61 (5) MS60 (5) AU58 (12) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (8) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (62) NGS (1) ННР (8) RNGA (4) PCGS (4)

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