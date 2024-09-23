Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1871 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,860,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (297)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1871 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Numisbalt за 500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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