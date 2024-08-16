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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1871 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1871 СПБ НІ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
3 рубля 1871 СПБ НІ
Средняя цена 3800 $
Продажи
1 161

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1871 СПБ НІ
Средняя цена 740 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
Полтина 1871 СПБ HI
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
25 копеек 1871 СПБ НІ
Средняя цена 1000 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
20 копеек 1871 СПБ HI
Средняя цена 75 $
Продажи
0 297
Аверс
Реверс
15 копеек 1871 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 50 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
10 копеек 1871 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 310 $
Продажи
1 74
Аверс
Реверс
5 копеек 1871 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 95 $
Продажи
1 70

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1871 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
5 копеек 1871 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 копейки 1871 ЕМ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 копейки 1871 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1871 ЕМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 копейки 1871 СПБ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1871 ЕМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 копейка 1871 СПБ
Средняя цена 89000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1871 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1871 СПБ
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1871 ЕМ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1871 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1871 Пробные Медно-никель
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
10 копеек 1871 Пробные Медь
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 копеек 1871 Пробные Медно-никель
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 копеек 1871 Пробные Медь
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 копеек 1871 Пробные "ESSAI MONETAIRE"
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
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