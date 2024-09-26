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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1871 года. Медь (Россия, Александр II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медь - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медь - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,75 - 6,84 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (4)
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS65 PL
Цена
10249 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?

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