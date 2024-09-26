Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1871 года. Медь (Россия, Александр II)
Разновидность: Медь
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,75 - 6,84 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 14 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (4)
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS65 PL
Цена
10249 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Где продать?
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