Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 10 копеек Александра II - Россия

type-coin
type-coin

10 копеек 1858 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1858 СПБ ФБ R4 0 0
type-coin
type-coin

10 копеек 1871 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1871 Медно-никель R1, R3 0 1331871 Медь R4 0 6
type-coin
type-coin

10 копеек 1871 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1871 Медно-никель R3 0 411871 Медь R4 0 5
type-coin
type-coin

10 копеек 1871 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1871 "ESSAI MONETAIRE" R2 0 5
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Все российские монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск