Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 10 копеек Александра II - Россия
10 копеек 1858 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1858 СПБ ФБ R4 0 0
10 копеек 1871 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1871 Медно-никель R1, R3 0 1331871 Медь R4 0 6
10 копеек 1871 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1871 Медно-никель R3 0 411871 Медь R4 0 5
10 копеек 1871 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1871 "ESSAI MONETAIRE" R2 0 5
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