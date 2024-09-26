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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель (Россия, Александр II)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,75 - 6,84 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 25394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
2435 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2433 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Heritage - November 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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