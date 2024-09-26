Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель (Россия, Александр II)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,75 - 6,84 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 25394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
2435 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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