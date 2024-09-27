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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель (Россия, Александр II)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,75 - 6,84 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 5796 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2628 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
1386 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF63 NGC
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Münzenonline - April 24, 2020
Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность PROOF
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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