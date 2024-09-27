Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель (Россия, Александр II)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,75 - 6,84 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 5796 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2628 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
1386 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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