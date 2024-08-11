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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1871 года. "ESSAI MONETAIRE" (Россия, Александр II)

Разновидность: "ESSAI MONETAIRE"

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года "ESSAI MONETAIRE" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года "ESSAI MONETAIRE" - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес null гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. "ESSAI MONETAIRE". Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF60
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2005
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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