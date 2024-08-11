Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1871 года. "ESSAI MONETAIRE" (Россия, Александр II)
Разновидность: "ESSAI MONETAIRE"
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. "ESSAI MONETAIRE". Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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