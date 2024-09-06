Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1871 года. Медь (Россия, Александр II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медь - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1871 года Медь - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,75 - 6,84 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Имперская монета за 800000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (3)
  • Имперская монета (1)
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
13500 $
Цена в валюте аукциона 13500 USD
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU53
Цена
13764 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1871 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1871 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск