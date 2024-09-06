Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1871 года. Медь (Россия, Александр II)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1871 года. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Имперская монета за 800000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS64
Цена
13500 $
Цена в валюте аукциона 13500 USD
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU53
Цена
13764 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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