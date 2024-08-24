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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1871 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1871 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1871 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: AUREA Numismatika

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 2200 PLN. Торги состоялись 24 мая 2020.

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Россия 5 копеек 1871 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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