5 копеек 1871 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 2200 PLN. Торги состоялись 24 мая 2020.

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