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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1871 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1871 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1871 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1871 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
27983 $
Цена в валюте аукциона 25000 CHF
Россия 1/2 копейки 1871 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1871 СПБ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF63
Цена
41000 $
Цена в валюте аукциона 41000 USD
Россия 1/2 копейки 1871 СПБ на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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