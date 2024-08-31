Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1871 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
27983 $
Цена в валюте аукциона 25000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF63
Цена
41000 $
Цена в валюте аукциона 41000 USD
Где продать?
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