1/2 копейки 1871 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

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