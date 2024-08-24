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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,057,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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