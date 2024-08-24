Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,057,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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