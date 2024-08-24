2 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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