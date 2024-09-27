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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1871 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1871 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4315 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
6591 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1871 СПБ НІ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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