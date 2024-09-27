3 рубля 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность UNC (61) AU (43) XF (50) VF (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (13) MS63 (33) MS62 (8) MS61 (1) AU58 (6) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (3) Сервис ННР (6) NGC (34) PCGS (17) RNGA (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

AURORA (4)

BAC (7)

Baldwin's (2)

Baldwin's of St. James's (1)

Cayón (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coins.ee (1)

Felzmann (4)

GINZA (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (8)

Grün (1)

Heritage (17)

Hess Divo (1)

Höhn (2)

Jean ELSEN (1)

Katz (4)

Künker (20)

MDC Monaco (2)

Montenegro (1)

MS67 (1)

Münzenonline (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (4)

Numisbalt (2)

Rare Coins (16)

Rauch (5)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Schweizerischer Bankverein (1)

SINCONA (6)

Stack's (4)

Teutoburger (1)

TimeLine Auctions (1)

UBS (5)

V. GADOURY (1)

VL Nummus (1)

WAG (1)

WCN (4)

Александр (10)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)