Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8749 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4315 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
6591 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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