Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 800,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 740000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGS
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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