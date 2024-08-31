5 рублей 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 740000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.

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