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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1871 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1871 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 800,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1871 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 740000 RUB. Торги состоялись 5 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1285 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGS
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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