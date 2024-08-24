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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 154,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1871 ЕМ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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