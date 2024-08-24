Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 154,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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