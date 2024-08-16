Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,460,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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