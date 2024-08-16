Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,460,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (5)
  • CoinsNB (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 15 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1871 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1871 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск