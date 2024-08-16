15 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 778 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2100 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

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