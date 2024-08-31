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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1871 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1871 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1871 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5769 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
6031 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1871 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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