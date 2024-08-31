Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1871 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5769 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
6031 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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