25 копеек 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1871 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5769 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (10) AU (18) XF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) PL (1) Сервис PCGS (2) RNGA (4) NGC (3)

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