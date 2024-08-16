Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS64
Цена
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Для продажи 5 копеек 1871 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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