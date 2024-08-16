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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность F15
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1020 RUB
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 PL NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1871 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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