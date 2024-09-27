Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1871 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1871 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Chaponnière (1)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (6)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (4)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
4364 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск