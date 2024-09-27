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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1871 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1871 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1871 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1871 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
4364 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1871 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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