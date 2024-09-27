Полтина 1871 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1871 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1100000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность PROOF (3) UNC (8) AU (13) XF (7) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) PF65 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (3)

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