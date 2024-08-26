Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,304,080
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе AURORA за 115000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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