5 копеек 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе AURORA за 115000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (6) AU (40) XF (40) VF (15) F (2) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (11) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (10) VF35 (7) DETAILS (1) RB (3) BN (2) Сервис ННР (3)

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