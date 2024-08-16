Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,880,300
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Знак (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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