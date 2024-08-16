1 копейка 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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