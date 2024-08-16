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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,880,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе SINCONA AG за 350 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Katz (6)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1871 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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