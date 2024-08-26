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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1871 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1871 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 884,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1871 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 466 EUR
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC PL
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1871 СПБ НІ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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