Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1871 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 884,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1871 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- AURORA (21)
- BAC (5)
- Cayón (1)
- Chaponnière (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (2)
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (7)
- Grün (3)
- Heritage (5)
- Höhn (1)
- Katz (10)
- Kroha (1)
- Künker (13)
- La Galerie Numismatique (3)
- MARCINIAK (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (10)
- Numisor (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (24)
- Rauch (5)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (4)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (4)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (1)
- WCN (3)
- Westfälische (1)
- Александр (28)
- Знак (1)
- Империя (13)
- Имперская монета (23)
- Монеты и Медали (6)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (6)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск