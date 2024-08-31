Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 222,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Русское Наследие за 77000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU55 RB
Цена
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Где продать?
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