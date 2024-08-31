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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 222,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Русское Наследие за 77000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 13600 RUB
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU55 RB
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Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - September 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Россия 1/2 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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