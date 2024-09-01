Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,194,963
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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