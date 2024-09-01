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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,194,963

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 97500 RUB
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1871 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1871 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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