10 копеек 1871 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1871 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность UNC (23) AU (13) XF (20) VF (10) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (4) MS64 (2) MS62 (2) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) VF30 (2) VF25 (2) VF20 (1) F15 (1) Сервис NGC (11)

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