1 копейка 1871 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1871 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Редкие Монеты за 89000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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