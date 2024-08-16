3 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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