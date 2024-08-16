Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,585,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1871
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 186 EUR
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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