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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1871 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1871 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,585,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1871
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1871 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 186 EUR
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе MUNZE - March 15, 2023
Продавец MUNZE
Дата 15 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1871 ЕМ на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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