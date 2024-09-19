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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1869 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1869 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,017,298

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе The New York Sale за 500 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1869 СПБ HI на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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