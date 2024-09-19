Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,017,298
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе The New York Sale за 500 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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