20 копеек 1869 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1869 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе The New York Sale за 500 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

