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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант шире (Россия, Александр II)

Разновидность: Хвост орла узкий. Бант шире

Аверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла узкий Бант шире - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла узкий Бант шире - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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