20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант шире (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность PROOF (3) UNC (17) AU (22) XF (19) VF (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (6) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (2) PL (1) Сервис ННР (6) CGC (1) RNGA (1) NGC (4) NGS (1)

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