Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла узкий. Бант шире (Россия, Александр II)
Разновидность: Хвост орла узкий. Бант шире
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла узкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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