Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,355,071
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (169) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 29 июля 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
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Сохранность VF
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Сохранность MS66 NGC
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