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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,355,071

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 29 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность VF30 CGC
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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