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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1867 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1867 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1867 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1867 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 20 копеек 1867 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1867 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
16887 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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