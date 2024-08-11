20 копеек 1867 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1867 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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