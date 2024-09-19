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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,605,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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