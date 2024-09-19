Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,605,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2022.
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Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 28 марта 2024
Сохранность MS67 RNGA
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Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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