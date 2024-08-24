Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1866
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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