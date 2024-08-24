Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1866 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1866
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Katz (1)
  • MS67 (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Numision (1)
  • Rare Coins (10)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (6)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Numision - November 25, 2023
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 20 копеек 1866 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1866 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск