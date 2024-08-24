20 копеек 1866 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1866 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

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