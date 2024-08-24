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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1876 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1876 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1876 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,255,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1876 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS67 RNGA
Цена
Где купить?
Россия 20 копеек 1876 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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