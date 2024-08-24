20 копеек 1876 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1876 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (77) AU (42) XF (24) VF (17) F (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (5) MS66 (16) MS65 (7) MS64 (9) MS63 (13) MS62 (5) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (3) F12 (1) Сервис NGC (37) ННР (7) RNGA (5) PCGS (1)

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