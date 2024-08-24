Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1876 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,255,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1876 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
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