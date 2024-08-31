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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1876 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1876 СПБ НІ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 250
Аверс
Реверс
3 рубля 1876 СПБ НІ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 31

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1876 СПБ НІ
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 246
Аверс
Реверс
Полтина 1876 СПБ HI Орел меньше
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина 1876 СПБ HI Орел больше
Средняя цена 650 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
Полтина 1876 СПБ Орел меньше
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полтина 1876 СПБ Орел больше
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
25 копеек 1876 СПБ НІ
Средняя цена 230 $
Продажи
1 77
Аверс
Реверс
20 копеек 1876 СПБ HI
Средняя цена 130 $
Продажи
1 171
Аверс
Реверс
15 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 110 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
10 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 85 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
5 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 130 $
Продажи
1 134

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1876 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 копеек 1876 СПБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 копейки 1876 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
2 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 копейки 1876 СПБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 копейка 1876 ЕМ
Средняя цена 510 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 копейка 1876 СПБ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1876 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1876 ЕМ Новодел
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1876 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 111

Памятные монеты

Аверс
Реверс
25 рублей 1876 СПБ В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича
Средняя цена 210000 $
Продажи
0 16
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