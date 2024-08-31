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1876
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Монеты России 1876 года
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Золотые монеты
5 рублей 1876 СПБ НІ
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
250
3 рубля 1876 СПБ НІ
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
31
Пробные монеты
1 рубль 1876 СПБ НІ
Средняя цена
1200 $
Продажи
1
246
Полтина 1876 СПБ HI
Орел меньше
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
10
Полтина 1876 СПБ HI
Орел больше
Средняя цена
650 $
Продажи
1
14
Полтина 1876 СПБ
Орел меньше
Средняя цена
4900 $
Продажи
0
15
Полтина 1876 СПБ
Орел больше
Средняя цена
8200 $
Продажи
0
9
25 копеек 1876 СПБ НІ
Средняя цена
230 $
Продажи
1
77
20 копеек 1876 СПБ HI
Средняя цена
130 $
Продажи
1
171
15 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
110 $
Продажи
1
57
10 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
85 $
Продажи
0
62
5 копеек 1876 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
130 $
Продажи
1
134
Медные монеты
5 копеек 1876 ЕМ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
28
5 копеек 1876 СПБ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
42
3 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена
370 $
Продажи
0
7
3 копейки 1876 СПБ
Средняя цена
190 $
Продажи
1
86
2 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена
270 $
Продажи
0
8
2 копейки 1876 СПБ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
58
1 копейка 1876 ЕМ
Средняя цена
510 $
Продажи
0
11
1 копейка 1876 СПБ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
40
1/2 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена
39000 $
Продажи
0
4
1/2 копейки 1876 СПБ
Средняя цена
40 $
Продажи
1
57
1/4 копейки 1876 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/4 копейки 1876 ЕМ
Новодел
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
2
1/4 копейки 1876 СПБ
Средняя цена
100 $
Продажи
0
111
Памятные монеты
25 рублей 1876 СПБ В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича
Средняя цена
210000 $
Продажи
0
16
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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