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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1876 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1876 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 778,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1876 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 99 EUR
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1496 $
Цена в валюте аукциона 132000 RUB
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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