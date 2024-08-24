Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 778,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1876 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1496 $
Цена в валюте аукциона 132000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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