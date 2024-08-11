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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1876 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1876 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1876 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 10000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 25 копеек 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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