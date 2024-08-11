Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1876 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1144 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 10000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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