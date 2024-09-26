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25 рублей 1876 года СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 рублей 1876 года СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 рублей 1876 года СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 32,72 гр
  • Чистого золота (0,9647 oz) 30,0042 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1876 года "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1579 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 340000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
195000 $
Цена в валюте аукциона 195000 USD
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 25 рублей 1876 СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1876 "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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