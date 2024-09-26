Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1876 года СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 32,72 гр
- Чистого золота (0,9647 oz) 30,0042 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 рублей
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1876 года "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1579 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 340000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
200000 $
Цена в валюте аукциона 200000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
195000 $
Цена в валюте аукциона 195000 USD
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS60
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 рублей 1876 "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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