25 рублей 1876 года СПБ "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1876 года "В память 30-летия Великого Князя Владимира Александровича" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1579 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 340000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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