2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе The New York Sale за 1700 USD. Торги состоялись 10 января 2019.

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