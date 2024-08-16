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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,905,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе The New York Sale за 1700 USD. Торги состоялись 10 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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