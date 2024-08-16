Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,905,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе The New York Sale за 1700 USD. Торги состоялись 10 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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