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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,760,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе AURORA за 29000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1876 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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