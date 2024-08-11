Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,760,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе AURORA за 29000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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