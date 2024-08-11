5 копеек 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1500 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

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