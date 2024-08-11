Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,329,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1500 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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