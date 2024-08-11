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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,329,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1500 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность VG8 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Heritage - November 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58 BN ННР
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 5 копеек 1876 ЕМ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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