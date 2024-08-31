1 копейка 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (4) AU (1) XF (1) VF (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS62 (1) AU50 (1) RB (1) BN (3) Сервис NGC (2) CGC (1)