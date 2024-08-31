Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,755,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- Rare Coins (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2882 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1254 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск