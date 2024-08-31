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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,755,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2882 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1254 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность MS62 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1876 ЕМ на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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