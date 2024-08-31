Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1876 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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