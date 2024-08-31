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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1876 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1876 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1876 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе AURORA - November 8, 2017
Продавец AURORA
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе AURORA - January 31, 2017
Продавец AURORA
Дата 31 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1876 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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