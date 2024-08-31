Полтина 1876 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность PROOF (2) UNC (2) XF (5) VF (5) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF30 (1) PF64 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (3)