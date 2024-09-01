Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,240,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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