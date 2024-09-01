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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,240,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1876 СПБ на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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