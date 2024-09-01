2 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31596 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

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