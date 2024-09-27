1/2 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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