Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 770,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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