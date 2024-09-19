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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1876 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1876 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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