Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1876 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1876 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
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Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
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Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 31 января 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS65 PL NGC
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