Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1876 года СПБ. Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- НИКО (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
7473 $
Цена в валюте аукциона 410999 RUB
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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