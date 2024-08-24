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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1876 года СПБ. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1876 года СПБ Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1876 года СПБ Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Katz (1)
  • New York Sale (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность F
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
7473 $
Цена в валюте аукциона 410999 RUB
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50 PL
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1876 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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