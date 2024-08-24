Полтина 1876 года СПБ. Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1876 года со знаком СПБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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