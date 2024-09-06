Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе SINCONA AG за 50000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF62
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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