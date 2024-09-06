1/2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе SINCONA AG за 50000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) AU (2) XF (1) Сохранность (слабы) PF62 (1)