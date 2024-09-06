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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1876 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1876 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1876 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе SINCONA AG за 50000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
Россия 1/2 копейки 1876 ЕМ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
25744 $
Цена в валюте аукциона 23000 CHF
Россия 1/2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF62
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия 1/2 копейки 1876 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1876 ЕМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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