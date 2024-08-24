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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1876 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
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Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1876 СПБ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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