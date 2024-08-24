Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1876 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1876 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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