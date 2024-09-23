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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1876 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1876 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 6,000,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1876
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (250)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGS
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1876 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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