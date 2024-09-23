5 рублей 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность UNC (105) AU (44) XF (74) VF (13) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (9) MS63 (8) MS62 (36) MS61 (14) MS60 (14) AU58 (11) AU55 (3) AU53 (3) VF35 (1) DETAILS (17) Сервис NGS (1) NGC (77) ННР (10) PCGS (5) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

ARTMAXIMUM (1)

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (17)

Baldwin's (2)

Bolaffi (1)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (1)

CNG (1)

Coins.ee (2)

COINSTORE (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (6)

Grün (2)

Heritage (19)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (2)

Höhn (1)

ICE (1)

Jesús Vico (1)

Katz (2)

Künker (33)

La Galerie Numismatique (4)

MARCINIAK (1)

MDC Monaco (1)

MS67 (4)

New York Sale (2)

Niemczyk (3)

Nomisma (1)

Numimarket (4)

Numisbalt (16)

Palombo (2)

Pesek Auctions (4)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rare Coins (29)

Rauch (3)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (3)

SINCONA (6)

Sonntag (1)

Stack's (10)

Teutoburger (3)

UBS (4)

V. GADOURY (2)

VL Nummus (1)

WCN (6)

WDA - MiM (1)

Александр (15)

Знак (1)

Империя (6)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (2)

НИКО (1)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)