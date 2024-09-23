Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1876 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 6,000,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1876
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (250)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1876 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1303 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGS
Цена
1015 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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